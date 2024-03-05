Премьер-министр России прибыл в Азербайджан

Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел с рабочим визитом в Азербайджан, где проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел с рабочим визитом в Азербайджан, где проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, планируется рассмотреть комплекс вопросов развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес.

Планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.

Также в программе Мишустина - посещение Азербайджанского национального музея ковра и Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.