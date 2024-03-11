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Мишустин поручил кабмину отслеживать исполнение договоренности с Азербайджаном

Мишустин поручил кабмину отслеживать исполнение договоренности с Азербайджаном Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам тщательно отслеживать, как выполняются договоренности между Москвой и Баку.
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 16:38
Мишустин поручил кабмину отслеживать исполнение договоренности с Азербайджаном
Михаил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам тщательно отслеживать, как выполняются договоренности между Москвой и Баку.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Внимательно отслеживайте по курируемым направлениям, как исполняются достигнутые договоренности с нашими азербайджанскими коллегами", - поставил Мишустин задачу своим заместителям.

На прошлой неделе российский премьер посещал Азербайджан и обсуждал с коллегами развитие сотрудничества между двумя странами.

Во время его встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым рассматривалось укрепление сотрудничества в энергетике, в промышленности, в области транспортной инфраструктуры, в сельском хозяйстве, в фармацевтике.

Стороны договорились усилить работу по совместным проектам, создавать максимально благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций. Особое внимание уделили развитию международного транспортного коридора Север-Юг, который проходит через Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Mişustin hökumətə Azərbaycanla razılaşmaların icrasına nəzarət etməyi tapşırıb
Версия на английском языке Mishustin instructs Cabinet to monitor implementation of agreement with Azerbaijan

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