Мишустин отправляется с двухдневным визитом в Азербайджан

Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает двухдневный рабочий визит в Азербайджан.
Как передает
В ходе визита он проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, на которых планируется рассмотреть комплекс вопросов, связанных с развитием российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание при этом будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.
Ожидается, что по итогам встреч и переговоров подпишут несколько межправительственных и межведомственных документов.