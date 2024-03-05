Мишустин отправляется с двухдневным визитом в Азербайджан

Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает двухдневный рабочий визит в Азербайджан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает двухдневный рабочий визит в Азербайджан.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В ходе визита он проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, на которых планируется рассмотреть комплекс вопросов, связанных с развитием российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание при этом будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.

Ожидается, что по итогам встреч и переговоров подпишут несколько межправительственных и межведомственных документов.