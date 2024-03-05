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Мишустин отправляется с двухдневным визитом в Азербайджан

Мишустин отправляется с двухдневным визитом в Азербайджан Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает двухдневный рабочий визит в Азербайджан.
Внешняя политика
5 марта 2024 г. 01:34
Мишустин отправляется с двухдневным визитом в Азербайджан

Премьер-министр России Михаил Мишустин начинает двухдневный рабочий визит в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В ходе визита он проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, на которых планируется рассмотреть комплекс вопросов, связанных с развитием российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание при этом будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.

Ожидается, что по итогам встреч и переговоров подпишут несколько межправительственных и межведомственных документов.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Baş naziri bu gün Azərbaycana iki günlük səfər edəcək

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