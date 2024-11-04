О нас

Мишустин обсудил с премьером Азербайджана актуальные вопросы сотрудничества

Мишустин обсудил с премьером Азербайджана актуальные вопросы сотрудничества Главы правительств России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.
Внешняя политика
4 ноября 2024 г. 19:19
Мишустин обсудил с премьером Азербайджана актуальные вопросы сотрудничества

Главы правительств России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным правительства, особое внимание было уделено совместным проектам в области промышленности и транспортной инфраструктуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya hökumət başçıları cari əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

Самое важное

Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi