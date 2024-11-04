Мишустин обсудил с премьером Азербайджана актуальные вопросы сотрудничества

Главы правительств России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Главы правительств России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным правительства, особое внимание было уделено совместным проектам в области промышленности и транспортной инфраструктуры.