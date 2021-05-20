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Мишустин: Мы дорожим нашими многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном

Мишустин: Мы дорожим нашими многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном "Считаем важным вывести их на более высокий уровень, наполнить новым содержанием"
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 15:24
Мишустин: Мы дорожим нашими многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном
Михаил Мишустин

"Мы дорожим нашими многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном. Считаем важным вывести их на более высокий уровень, наполнить новым содержанием. В условиях коронавирусной пандемии мы не допустили существенного сокращения товарооборота, а уже в этом году нарастили его почти на 3,5%".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Мишустин подчеркнул, что принятые после завершения в Нагорном Карабахе боевых действий заявления лидеров Азербайджана, России и Армении открыли возможности для более комплексного развития региона: "Я убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создания новых инфраструктурных маршрутов отвечают интересам всех государств Южного Кавказа".

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