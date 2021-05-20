Мишустин: Мы дорожим нашими многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном

"Считаем важным вывести их на более высокий уровень, наполнить новым содержанием"

"Мы дорожим нашими многолетними партнерскими отношениями с Азербайджаном. Считаем важным вывести их на более высокий уровень, наполнить новым содержанием. В условиях коронавирусной пандемии мы не допустили существенного сокращения товарооборота, а уже в этом году нарастили его почти на 3,5%".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Мишустин подчеркнул, что принятые после завершения в Нагорном Карабахе боевых действий заявления лидеров Азербайджана, России и Армении открыли возможности для более комплексного развития региона: "Я убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создания новых инфраструктурных маршрутов отвечают интересам всех государств Южного Кавказа".