Мишустин: Москва готова налаживать с Баку взаимодействие в производстве вакцин от COVID-19

Председатель российского кабмина отметил, что Москва и Баку совместно борются с коронавирусной инфекцией

Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече в Москве со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.

Председатель российского кабмина отметил, что Москва и Баку совместно борются с коронавирусной инфекцией. РФ оперативно передала Азербайджану специальные тест-системы, направлялись также бригады российских медицинских специалистов, а в мае в Азербайджан была поставлена первая партия вакцины "Спутник V", отметил М. Мишустин.

"Мы также готовы налаживать вместе с вами производство российской вакцины", - подчеркнул он.