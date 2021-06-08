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Мишель Виале: Армянская диаспора во Франции пытается влиять на внешнюю политику страны

Мишель Виале: Армянская диаспора во Франции пытается влиять на внешнюю политику страны "Армянская диаспора во Франции пытается оказать влияние на внешнюю политику страны".
Внешняя политика
8 июня 2021 г. 14:03
Мишель Виале: Армянская диаспора во Франции пытается влиять на внешнюю политику страны

"Армянская диаспора во Франции пытается оказать влияние на внешнюю политику страны".

Об этом Французскому бюро Report заявил член французско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Национальной ассамблее Франции, депутат Мишель Виале (Michel Vialay).

По его словам, армянская диаспора во Франции умело использует различия в политических убеждениях официальных лиц страны: "Происходящее во Франции не должно отражаться на внешней политике страны. Внутренние вопросы должны находиться в центре внимания, особенно, в преддверии избирательных кампаний. Однако армянская диаспора во Франции пытается влиять на внешнюю политику страны, манипулируя различиями в позициях правительства и ряда парламентариев".

По словам M.Виале, Франция должна стремиться к диалогу между сторонами конфликта с тем, чтобы обе стороны и их население воспользовались представившимися возможностями экономического развития.

"Все надеялись на то, что после конфликта, начатого Арменией в 1989 году и приведшего к оккупации части азербайджанских территорий, будут применены резолюции ООН при посредничестве ОБСЕ, соблюдены международно-признанные границы и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Спустя 30 лет после неудачного исхода переговорного процесса резолюции ООН были выполнены военным путем.

Главное сейчас - добиться установления прочного мира на Кавказе, расположенного на стыке Европы и Азии, где пересекаются различные культуры, и налаживание связей между Азербайджаном и Арменией. В истории Франции имело место много непростых эпизодов с соседями. Однако сегодня наши народы, установив взаимовыгодные совместные цели, смогли построить общее будущее. Этот опыт ценен для нас, и мы должны поделиться им со странами Кавказа", - отметил Виале.

По словам Виале, в ходе двух карабахских войн, разразившихся с интервалом в 30 лет, и по итогам трехстороннего соглашения, подписанного 10 ноября прошлого года, проводимая армянами политика "выжигания земли" привела к значительным разрушениям: "Поэтому важно заниматься реконструкцией различных объектов инфраструктуры и, воспользовавшись этой возможностью, заложить основы нового регионального развития. Открытие коммуникаций на Кавказе откроет большие возможности для создания различных видов деятельности. С этой точки зрения в Нагорном Карабахе есть потенциальные возможности для развития сельского хозяйства, туризма и всех видов спорта".

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Версия на английском языке Michel Vialay: Armenian Diaspora in France tries to impact country's foreign policy
Версия на азербайджанском языке Mişel Vyale: "Fransadakı erməni diasporu ölkənin xarici siyasətinə təsir göstərməyə çalışır"

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