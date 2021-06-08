Мишель Виале: Армянская диаспора во Франции пытается влиять на внешнюю политику страны

"Армянская диаспора во Франции пытается оказать влияние на внешнюю политику страны".

"Армянская диаспора во Франции пытается оказать влияние на внешнюю политику страны".

Об этом Французскому бюро Report заявил член французско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Национальной ассамблее Франции, депутат Мишель Виале (Michel Vialay).

По его словам, армянская диаспора во Франции умело использует различия в политических убеждениях официальных лиц страны: "Происходящее во Франции не должно отражаться на внешней политике страны. Внутренние вопросы должны находиться в центре внимания, особенно, в преддверии избирательных кампаний. Однако армянская диаспора во Франции пытается влиять на внешнюю политику страны, манипулируя различиями в позициях правительства и ряда парламентариев".

По словам M.Виале, Франция должна стремиться к диалогу между сторонами конфликта с тем, чтобы обе стороны и их население воспользовались представившимися возможностями экономического развития.

"Все надеялись на то, что после конфликта, начатого Арменией в 1989 году и приведшего к оккупации части азербайджанских территорий, будут применены резолюции ООН при посредничестве ОБСЕ, соблюдены международно-признанные границы и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Спустя 30 лет после неудачного исхода переговорного процесса резолюции ООН были выполнены военным путем.

Главное сейчас - добиться установления прочного мира на Кавказе, расположенного на стыке Европы и Азии, где пересекаются различные культуры, и налаживание связей между Азербайджаном и Арменией. В истории Франции имело место много непростых эпизодов с соседями. Однако сегодня наши народы, установив взаимовыгодные совместные цели, смогли построить общее будущее. Этот опыт ценен для нас, и мы должны поделиться им со странами Кавказа", - отметил Виале.

По словам Виале, в ходе двух карабахских войн, разразившихся с интервалом в 30 лет, и по итогам трехстороннего соглашения, подписанного 10 ноября прошлого года, проводимая армянами политика "выжигания земли" привела к значительным разрушениям: "Поэтому важно заниматься реконструкцией различных объектов инфраструктуры и, воспользовавшись этой возможностью, заложить основы нового регионального развития. Открытие коммуникаций на Кавказе откроет большие возможности для создания различных видов деятельности. С этой точки зрения в Нагорном Карабахе есть потенциальные возможности для развития сельского хозяйства, туризма и всех видов спорта".