Мишель Виалай: После восстановления Азербайджаном своих границ можно говорить о мире

"К сожалению, Минская группа халатно отнеслась к урегулированию конфликта"

"С восстановлением Азербайджаном своих международно признанных границ можно говорить о мире".

Об этом французскому бюро Report сказал член группы Дружбы Франция-Азербайджан Нацассамблеи Франции Мишель Виалай.

По его словам, следует уважать условия трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года Азербайджаном, Арменией и Россией: "Это соглашение соответствует резолюциям ООН и означает их реализацию. Разумеется, мы все надеялись, что Минская группа ОБСЕ добьется разрешения этого конфликта без войны. К сожалению, Минская группа халатно отнеслась к урегулированию конфликта. Наличие напряженности в послевоенный период нормальное явление. Так было всегда и происходит сегодня во всех странах. Для устранения напряженности и восстановления мира требуется время".

Французский депутат коснулся разрушений, учиненных армянами во время оккупации Нагорного Карабаха: "В течение 30 лет армяне на оккупированных территориях учинили разрушения. Кроме того, в завершении войны, покидая оккупированные территории, сожгли дома, нанесли большой урон территории. Есть необходимость в реконструкции, восстановлении инфраструктуры. В этом вопросе положительную роль сыграет и то, что Азербайджан смог восстановить свои границы. Имеются возможности для начала восстановительных работ, восстановления мира, что в свою очередь открывает большие перспективы для создания спокойного будущего".

М.Виалай также подчеркнул, что инфраструктура в Нагорном Карабахе будет создаваться на основе новых технологий, что, в свою очередь, является шансом для применения более подходящего оборудования в вопросах охраны окружающей среды и других: "Восстановление инфраструктуры в Нагорном Карабахе открывает большие возможности для использования средств, более подходящих для охраны окружающей среды. При установке нового оборудования легче применять методы, которые не наносят вреда окружающей среде".