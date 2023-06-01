Мишель: Сегодняшние переговоры стали хорошей подготовкой к предстоящей встрече в Брюсселе

Сегодняшние переговоры были очень продуктивными и стали хорошей подготовкой к предстоящей 21 июля встрече в Брюсселе.

Сегодняшние переговоры были очень продуктивными и стали хорошей подготовкой к предстоящей 21 июля встрече в Брюсселе.

Как передает корреспондент Report, об этом глава Совета Европейского союза Шарль Мишель сказал по итогам встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем и президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

По его словам, стороны интенсивно работают над нормализацией отношений и планируют повтор встречи в таком формате в Испании: "У нас была возможность обсудить все вопросы, которые ранее поднимались на встрече в Брюсселе в мае. Нам удалось обсудить делимитацию границы, подготовку мирного соглашения и эта встреча стала отличной подготовкой к запланированной встрече в Брюсселе 21 июля".

Он отметил, что Совет Европейского союза нацелен продолжить оказывать поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "В ходе встречи также было оглашено намерение вновь встретиться в пятистороннем формате на полях третьего саммита Европейского политического сообщества в Испании".

Ш.Мишель подчеркнул, что Совет Европейского союза приложит всевозможные усилия для оказания поддержки для достижения большего прогресса в нормализации отношений между двумя странами.