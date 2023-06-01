О нас

Мишель: Сегодняшние переговоры стали хорошей подготовкой к предстоящей встрече в Брюсселе

Мишель: Сегодняшние переговоры стали хорошей подготовкой к предстоящей встрече в Брюсселе Сегодняшние переговоры были очень продуктивными и стали хорошей подготовкой к предстоящей 21 июля встрече в Брюсселе.
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 19:51
Мишель: Сегодняшние переговоры стали хорошей подготовкой к предстоящей встрече в Брюсселе

Сегодняшние переговоры были очень продуктивными и стали хорошей подготовкой к предстоящей 21 июля встрече в Брюсселе.

Как передает корреспондент Report, об этом глава Совета Европейского союза Шарль Мишель сказал по итогам встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем и президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.

По его словам, стороны интенсивно работают над нормализацией отношений и планируют повтор встречи в таком формате в Испании: "У нас была возможность обсудить все вопросы, которые ранее поднимались на встрече в Брюсселе в мае. Нам удалось обсудить делимитацию границы, подготовку мирного соглашения и эта встреча стала отличной подготовкой к запланированной встрече в Брюсселе 21 июля".

Он отметил, что Совет Европейского союза нацелен продолжить оказывать поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "В ходе встречи также было оглашено намерение вновь встретиться в пятистороннем формате на полях третьего саммита Европейского политического сообщества в Испании".

Ш.Мишель подчеркнул, что Совет Европейского союза приложит всевозможные усилия для оказания поддержки для достижения большего прогресса в нормализации отношений между двумя странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mişel: “Bugünkü danışıqlar Brüsseldə keçiriləcək görüş üçün yaxşı hazırlıq idi”

Самое важное

В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
30 мая 2023 г. 15:51
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
30 мая 2023 г. 10:33
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
30 мая 2023 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi