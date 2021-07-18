Мишель принял участие в презентации ряда проектов в Шамахы

18 июля председатель Европейского совета Шарль Мишель после знакомства с Джума мечетью принял участие в презентации ряда проектов, в то же время, ознакомился с деятельностью ООО "Ширванские вина" в селе Мейсери.

18 июля председатель Европейского совета Шарль Мишель после знакомства с Джума мечетью принял участие в презентации ряда проектов, в то же время, ознакомился с деятельностью ООО "Ширванские вина" в селе Мейсери.

Как сообщает Report, для председателя Европейского совета была проведена презентация о возможностях "Бакинского международного морского торгового порта".

Было сообщено, что Бакинский порт по своему месторасположению и современной инфраструктуре, а также потенциалу по грузоперевозкам играет роль важного транспортного пункта между Европой и Азией, имеет большое значение в развитии и поощрении Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Было подчеркнуто, что порт тесно сотрудничает с ЕС и с 2016 года по сегодняшний день реализованы различные проекты. В том числе продолжается проведение обмена опытом с европейскими партнерами в сферах цифровизации, портовых операций, менеджмента, человеческих ресурсов, создания регионального учебного центра в порте, охраны труда и окружающей среды, общественных связей и др. Было отмечено осуществление успешных проектов в сфере "Зеленого порта" и цифровизации операций, подчеркнуто, что это сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.

Затем состоялась презентация о Шелковом пути и Алятской свободной экономической зоне (АСЭЗ). В ходе презентации было сообщено, что главной целью создания АСЭЗ общей площадью 850 га, фундамент которой был заложен в минувшем месяце, является обеспечение производства с высокой добавленной стоимостью и экспортной направленности, соответствующей передовому опыту управления.

Было отмечено, что привлечение инвесторов, оказывающих услуги с использованием инновационных технологий, внесение вклада в динамичное и устойчивое развитие экономики страны в результате обеспечения сотрудничества этих компаний с азербайджанскими компаниями, а также создание десятков тысяч новых рабочих мест также являются приоритетными задачами. Создание этой экономической зоны послужит увеличению государственных доходов и средств, поступающих в бюджет, а также привлечению новых инвестиций.

Затем состоялась презентация финансируемого ЕС проекта "Расширение цепочки стоимости на горной территории Большого Кавказа в Азербайджане". Гостю было сообщено, что пилотная территория проекта, осуществляемого Бюро по туризму Азербайджана совместно с "Slow Food" охватывает 5 районов - Шамахы, Исмаиллы, Габалу, Шеки и Гах, входящие в состав экономическго региона Шеки-Загатала и Горный Ширван. "Slow Food" обеспечивает вкусное, чистое здоровое питание на основе принципов социальной справедливости, а также сохраняет традиции национальной и региональной кулинарии. Главной целью проекта является увеличение доходов производителей местной сельскохозяйственной продукции с оценкой гастрономии и культурного наследия, оказание поддержки в восстановлении экономического положения сельских общин и улучшении их благосостояния.

После презентации состоялась дегустация продукции.

Председатель Европейского совета Ш.Мишель ознакомился также с деятельностью ООО "Ширванские вина" в селе Мейсери Шамахы.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алекберов сообщил гостю, что общая площадь комплекса виноградарства и виноделия составляет 310 га. На территории комплекса на основе современных технологий построен винный завод площадью 4 398 кв. м, который оснащен оборудованием французской компании "Pera".

Во время осмотра стенда, на котором отражен ход строительства завода, было отмечено, что цель предприятия ежегодно производить 1,4 млн литров вина.

Кроме того, учитывая туристический потенциал региона, одной из приоритетных задач предприятия является внесение вклада в винный туризм в нашей стране путем организации туристических туров в комплекс.

Гость попробовал вино, произведенное на предприятии.