Мирзоян заявил о важности подписания мирного договора между Ереваном и Баку

Армения считает важным подписание мирного соглашения с Азербайджаном путем переговоров.

Армения считает важным подписание мирного соглашения с Азербайджаном путем переговоров.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с американскими конгрессменами во главе с сенатором США Роджером Уикером.

В МИД Армении сообщили, что Мирзоян представил видение властей страны по установлению стабильности и долгосрочного мира на Южном Кавказе, включая регулирование отношений с соседями.

Он отметил важность обеспечения непрерывности процесса демаркации границ с Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, а также разблокировки региональных путей сообщения.

Министр иностранных дел Армении и парламентарии США обменялись мнениями по внешней политике Армении и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.