О нас

Мирзоян заявил о важности подписания мирного договора между Ереваном и Баку

Мирзоян заявил о важности подписания мирного договора между Ереваном и Баку Армения считает важным подписание мирного соглашения с Азербайджаном путем переговоров.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 17:31
Мирзоян заявил о важности подписания мирного договора между Ереваном и Баку

Армения считает важным подписание мирного соглашения с Азербайджаном путем переговоров.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с американскими конгрессменами во главе с сенатором США Роджером Уикером.

В МИД Армении сообщили, что Мирзоян представил видение властей страны по установлению стабильности и долгосрочного мира на Южном Кавказе, включая регулирование отношений с соседями.

Он отметил важность обеспечения непрерывности процесса демаркации границ с Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, а также разблокировки региональных путей сообщения.

Министр иностранных дел Армении и парламентарии США обменялись мнениями по внешней политике Армении и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mirzoyan says signing Baku-Yerevan peace treaty important
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: İrəvanla Bakı arasında sülh sazişinin imzalanması vacibdir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi