Мирзоян: Совместное заявление Баку и Еревана - еще один шаг для достижения мира в регионе

Мирзоян: Совместное заявление Баку и Еревана - еще один шаг для достижения мира в регионе

Недавнее совместное заявление Азербайджана и Армении о взаимном обмене военнослужащими и согласие Армении касательно форума COP29 стало еще одним проявлением решимости Еревана по достижению мира в регионе.

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Недавнее совместное заявление Азербайджана и Армении о взаимном обмене военнослужащими и согласие Армении касательно форума COP29 стало еще одним проявлением решимости Еревана по достижению мира в регионе. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на министерской встрече стран "Восточного партнерства" в Брюсселе. Он отметил, что правительство Армении обладает политической волей к обеспечению стабильного и долгосрочного мира в регионе на основе принципов взаимного признания территориальной целостности, взаимного признания границ, открытия региональных коммуникаций. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: “Bakı və İrəvanın birgə açıqlaması regionda sülhə nail olmaq üçün növbəti addımdır”