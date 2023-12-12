Мирзоян: Совместное заявление Баку и Еревана - еще один шаг для достижения мира в регионе

Недавнее совместное заявление Азербайджана и Армении о взаимном обмене военнослужащими и согласие Армении касательно форума COP29 стало еще одним проявлением решимости Еревана по достижению мира в регионе.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на министерской встрече стран "Восточного партнерства" в Брюсселе.
Он отметил, что правительство Армении обладает политической волей к обеспечению стабильного и долгосрочного мира в регионе на основе принципов взаимного признания территориальной целостности, взаимного признания границ, открытия региональных коммуникаций.