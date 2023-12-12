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Мирзоян: Совместное заявление Баку и Еревана - еще один шаг для достижения мира в регионе

Мирзоян: Совместное заявление Баку и Еревана - еще один шаг для достижения мира в регионе Недавнее совместное заявление Азербайджана и Армении о взаимном обмене военнослужащими и согласие Армении касательно форума COP29 стало еще одним проявлением решимости Еревана по достижению мира в регионе.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 12:02
Мирзоян: Совместное заявление Баку и Еревана - еще один шаг для достижения мира в регионе

Недавнее совместное заявление Азербайджана и Армении о взаимном обмене военнослужащими и согласие Армении касательно форума COP29 стало еще одним проявлением решимости Еревана по достижению мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на министерской встрече стран "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Он отметил, что правительство Армении обладает политической волей к обеспечению стабильного и долгосрочного мира в регионе на основе принципов взаимного признания территориальной целостности, взаимного признания границ, открытия региональных коммуникаций.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: “Bakı və İrəvanın birgə açıqlaması regionda sülhə nail olmaq üçün növbəti addımdır”
Версия на английском языке Mirzoyan: Joint statement of Baku and Yerevan yet another step to achieve peace in region

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