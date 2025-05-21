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Мирзоян считает реальным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

Мирзоян считает реальным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном Мирзоян: Подписание мирного соглашения с Азербайджаном возможно в ближайшее время
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 12:54
Мирзоян считает реальным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном реально.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Подписание мирного соглашения станет реальностью. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все трудности и существующие вызовы, Армения продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира в нашем регионе [Южного Кавказа]. По нашему убеждению, это соответствует интересам всех стран, находящихся с нами в непосредственном соседстве", - сказал Мирзоян.

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Версия на английском языке Mirzoyan considers signing of Baku-Yerevan peace treaty realistic
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasını real hesab edirəm

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