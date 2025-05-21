Мирзоян считает реальным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном

Мирзоян: Подписание мирного соглашения с Азербайджаном возможно в ближайшее время

Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном реально.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Подписание мирного соглашения станет реальностью. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все трудности и существующие вызовы, Армения продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира в нашем регионе [Южного Кавказа]. По нашему убеждению, это соответствует интересам всех стран, находящихся с нами в непосредственном соседстве", - сказал Мирзоян.