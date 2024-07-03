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Мирзоян: Подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном будет историческим событием

Мирзоян: Подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном будет историческим событием Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет историческим событием для сохранения и установления прочного мира в регионе.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 14:13
Мирзоян: Подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном будет историческим событием

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет историческим событием для сохранения и установления прочного мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе переговоров с грузинским коллегой Илией Дарчиашвили в Тбилиси.

"Я заявлял о том, что если мы будем интенсивно работать в течение месяца, то сможем завершить этот процесс и подписать это важное соглашение с Азербайджаном. Я также хотел бы обсудить важность полного открытия инфраструктуры и коммуникаций с точки зрения развития и обеспечения стабильности в регионе. Мы конструктивно настроены к полному разблокированию инфраструктурных и транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это экономически выгодно не только для Армении, но и других стран региона", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin imzalanması tarixi hadisə olacaq

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