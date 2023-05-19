Мирзоян: Отмечаем прогресс по нескольким статьям будущего мирного договора с Азербайджаном

Армения отмечает прогресс по нескольким статьям и темам предполагаемого мирного договора с Азербайджаном

Армения отмечает прогресс по нескольким статьям мирного договора с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на встрече с главами МИД России Сергеем Лавровым и Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

Он заявил, что по некоторым пунктам уже "нащупывается понимание", особенно по таким аспектам, как открытие транспортно-логистических коммуникаций, а также в вопросе делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном на базе Алмаатинской декларации от 1991 года.

"Мы считаем, что стороны должны поработать над дальнейшей конкретизацией параметров мирного процесса",- сказал А. Мирзоян, отметив важность недопущения эскалации и воздержания от применения силы.