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Мирзоян: Отмечаем прогресс по нескольким статьям будущего мирного договора с Азербайджаном

Мирзоян: Отмечаем прогресс по нескольким статьям будущего мирного договора с Азербайджаном Армения отмечает прогресс по нескольким статьям и темам предполагаемого мирного договора с Азербайджаном
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 14:42
Мирзоян: Отмечаем прогресс по нескольким статьям будущего мирного договора с Азербайджаном

Армения отмечает прогресс по нескольким статьям мирного договора с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на встрече с главами МИД России Сергеем Лавровым и Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

Он заявил, что по некоторым пунктам уже "нащупывается понимание", особенно по таким аспектам, как открытие транспортно-логистических коммуникаций, а также в вопросе делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном на базе Алмаатинской декларации от 1991 года.

"Мы считаем, что стороны должны поработать над дальнейшей конкретизацией параметров мирного процесса",- сказал А. Мирзоян, отметив важность недопущения эскалации и воздержания от применения силы.

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Версия на английском языке Mirzoyan: ‘We note progress on several articles of future peace treaty with Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: “Ermənistan Azərbaycanla gələcək sülh müqaviləsinin bir neçə maddəsi üzrə irəliləyişin olduğunu qeyd edir”

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