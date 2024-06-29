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Мирзоян: Мирный договор с Азербайджаном важен для установления стабильного мира в регионе

Мирзоян: Мирный договор с Азербайджаном важен для установления стабильного мира в регионе Мирный договор с Азербайджаном важен для установления стабильного мира на Южном Кавказе.
Внешняя политика
29 июня 2024 г. 10:54
Мирзоян: Мирный договор с Азербайджаном важен для установления стабильного мира в регионе

Мирный договор с Азербайджаном важен для установления стабильного мира на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с албанским коллегой Игли Хасани.

Встреча состоялась на полях форума "Дубровник", проходящего в Хорватии.

Мирзоян проинформировал о процессе налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня, направленные на расширение политического диалога между двумя странами, а также наибольшую реализацию возможностей сотрудничества в различных сферах.

Обсуждались вопросы взаимодействия на многосторонних площадках.

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Версия на английском языке Armenian FM highlights peace deal with Azerbaijan for regional stability
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: Azərbaycanla sülh sazişi regionda sabitliyin bərqərar olması üçün vacibdir

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