Мирзоян: Идет шестой раунд обмена предложениями между Ереваном и Баку

Армения и Азербайджан ведут шестой раунд обмена предложениями по заключению мирного договора.

Армения и Азербайджан ведут шестой раунд обмена предложениями по заключению мирного договора.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом глава МИД Арарат Мирзоян заявил на заседании постоянных комиссий Национального Собрания по проекту госбюджета на 2024 год.

По его словам, курс Еревана на реализацию мирной повестки продолжается.

Он отметил, что первый принцип этого договора касается взаимного признания сторонами территориальной целостности. Второй принцип договора связан с делимитацией и демаркацией границ двух стран, процесс должен быть проведен на основе наиболее свежих и легитимных карт советского периода. Третий принцип касается разблокировки региональных коммуникаций.