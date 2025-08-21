Мирзоян и Комбос обсудили договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос обсудили договоренности, достигнутые в Вашингтоне в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МИД Армении.

"В ходе телефонного разговора собеседники затронули региональные вопросы. Министр Мирзоян представил основные договоренности, достигнутые в Вашингтоне в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - отметили в ведомстве.

Также министры обменялись мнениями по вопросам углубления партнерства Армения - ЕС с учетом председательства Кипра в Совете ЕС в первой половине следующего года и обсудили двустороннюю повестку дня.