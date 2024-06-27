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Мирзоян: Ереван готов в течение месяца подготовить окончательный текст соглашения с Баку

Мирзоян: Ереван готов в течение месяца подготовить окончательный текст соглашения с Баку Армения готова в течение месяца подготовить окончательный текст мирного соглашения с Азербайджаном и подписать его.
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 12:43
Мирзоян: Ереван готов в течение месяца подготовить окончательный текст соглашения с Баку

Армения готова в течение месяца подготовить окончательный текст мирного соглашения с Азербайджаном и подписать его.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в Таллине на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

"Искренне верю, что у нас есть возможности закрыть страницу конфликта на Южном Кавказе и установить мир в нашем регионе. Верю, что этот мир принесет пользу всем народам и странам региона", - сказал Мирзоян.

Он отметил, что Армения готова к нормализации отношений на основе взаимного признания территориальной целостности и установления госграницы на базе Алматинской декларации 1991 года.

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Версия на английском языке Mirzoyan says Yerevan ready to prepare final text of agreement with Baku in a month
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: İrəvan bir ay ərzində Bakı ilə sülh sazişinin mətnini yekunlaşdırmağa hazırdır

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