Мирзоян: Ереван готов в течение месяца подготовить окончательный текст соглашения с Баку

Армения готова в течение месяца подготовить окончательный текст мирного соглашения с Азербайджаном и подписать его.

Армения готова в течение месяца подготовить окончательный текст мирного соглашения с Азербайджаном и подписать его.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в Таллине на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

"Искренне верю, что у нас есть возможности закрыть страницу конфликта на Южном Кавказе и установить мир в нашем регионе. Верю, что этот мир принесет пользу всем народам и странам региона", - сказал Мирзоян.

Он отметил, что Армения готова к нормализации отношений на основе взаимного признания территориальной целостности и установления госграницы на базе Алматинской декларации 1991 года.