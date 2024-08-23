Мирзиёев: Узбекистан готов принять участие в реконструкции Карабаха 

Узбекистан готов принять участие в реконструкции Карабаха.
Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с совместными с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлениями для прессы.
"Вашими усилиями древняя земля Карабаха превращается в край развития и процветания. Здесь активно возводится социальная инфраструктура и производственные объекты, создаются рабочие места. Делается все для возвращения людей к мирной и счастливой жизни. Все эти люди ждали своего возвращения годами.
Узбекистан готов и далее поддерживать Азербайджан в этой благородной работе. Сегодня идет крупномасштабная реконструкция Карабаха, и если для узбекских строителей выделят какой-то участок или район, мы примем участие в этом", - сказал он.