Мирзиёев: Рады видеть активное развитие исконных азербайджанских территорий

Мирзиёев: Рады видеть активное развитие исконных азербайджанских территорий

Узбекистан рад видеть активное развитие и процветание исконных азербайджанских территорий после освобождения их от оккупации.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Отрадно, что встреча глав государств проходит в возрождающемся Карабахском регионе Азербайджана. Хотелось бы выразить признательность за гостеприимный прием. Данная встреча, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, проходит своевременно", - сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана также приветствовал участие Афганистана в саммите после длительного перерыва. По его словам, у Афганистана есть большой логистический потенциал.