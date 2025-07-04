О нас

Мирзиёев: Рады видеть активное развитие исконных азербайджанских территорий

Мирзиёев: Рады видеть активное развитие исконных азербайджанских территорий Мирзиёев: Рады видеть активное развитие исконных азербайджанских территорий
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 13:42
Мирзиёев: Рады видеть активное развитие исконных азербайджанских территорий

Узбекистан рад видеть активное развитие и процветание исконных азербайджанских территорий после освобождения их от оккупации.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Отрадно, что встреча глав государств проходит в возрождающемся Карабахском регионе Азербайджана. Хотелось бы выразить признательность за гостеприимный прием. Данная встреча, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, проходит своевременно", - сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана также приветствовал участие Афганистана в саммите после длительного перерыва. По его словам, у Афганистана есть большой логистический потенциал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mirziyoyev: Əzəli Azərbaycan torpaqlarının fəal şəkildə inkişaf etməsinə və çiçəklənməsinə şadıq

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi