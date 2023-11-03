Мирзиёев предложил создать в Узбекистане Центр креативного творчества тюркской молодежи

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать в Узбекистане Центр креативного творчества тюркской молодежи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать в Узбекистане Центр креативного творчества тюркской молодежи.

Как сообщает Report, с таким предложением Мирзиёев на открытии 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

Мирзиёев подчеркнул важность расширения логистических маршрутов между тюркскими странами. По его словам, существует необходимость дальнейшей диверсификации маршрутов грузоперевозок в Китай, Южную Азию и Европу.

Президент Узбекистана также подчеркнул важность того, чтобы ОТГ уделяла внимание вопросам экологии. По его словам, необходимо расширить деятельность Тюркского экологического форума для защиты окружающей среды.

Мирзиёев выразил надежду, что творческая молодежь тюркских государств будет способствовать возрождению тюркского мира и предложил создать в Узбекистане Центр креативного творчества тюркской молодежи.