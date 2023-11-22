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Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом

Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-24 ноября посетит Азербайджан с рабочим визитом.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 17:08
Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-24 ноября посетит Азербайджан с рабочим визитом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

Он примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

"В повестку дня мероприятия включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Программы, создания Целевого фонда для поддержки региональных проектов, принятия "дорожной карты" по цифровизации транспортных коридоров, продвижения деловых инициатив и другие вопросы", - говорится в сообщении.

В эти дни в Баку проходит целый ряд деловых мероприятий СПЕКА, в том числе экономический форум и выставка промышленного потенциала стран Центральной Азии.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfər edəcək
Версия на английском языке President of Uzbekistan to visit Azerbaijan

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