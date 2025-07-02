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Мирзиёев: Портфель совместных проектов Узбекистана и Азербайджана достиг $4 млрд

Мирзиёев: Портфель совместных проектов Узбекистана и Азербайджана достиг $4 млрд Портфель совместных проектов Узбекистана и Азербайджана достиг $4 миллиардов
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 16:54
Мирзиёев: Портфель совместных проектов Узбекистана и Азербайджана достиг $4 млрд

Портфель совместных проектов Узбекистана и Азербайджана достиг $4 млрд.

Как сообщает Report об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По информации его пресс-службы, в Баку 2 июля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также второе заседание Высшего межгосударственного совета двух стран.

Президенты обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития узбекско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и расширения практической кооперации. В фокусе внимания - укрепление сотрудничества в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, туризме, банковской сфере и других направлениях.

“Никогда в истории наши отношения не были на таком высочайшем уровне, как сегодня”, - отметил лидер Узбекистана.

Он подчеркнул особую значимость визита, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

По итогам переговоров отмечен значительный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве: товарооборот между странами вырос на 25%. В настоящее время в Азербайджане и Узбекистане действуют около 300 совместных предприятий. Стороны рассмотрели возможности доведения объемов товарооборота и инвестиций до $1 млрд в год

Лидеры двух стран выразили поддержку новым форматам взаимодействия, таким как Совет предпринимателей и Форум промышленных и экономических зон. Они поддержали идею расширения деятельности совместной инвестиционной компании.

Президенты двух стран отметили транспортное сотрудничество и участие в развитии Среднего коридора. Особо отмечено, что перевозки узбекских грузов по этому маршруту выросли на 25% - до более чем 1 млн тонн. С марта 2025 года стороны перешли на электронные разрешения при грузоперевозках.

Также обсуждены планы по экспорту узбекской электроэнергии в Европу и согласованы культурные мероприятия в честь 30-летнего юбилея дипломатических отношений.

Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

По итогам заседания решено принять “дорожную карту” по своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей.

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Версия на азербайджанском языке Mirziyoyev: Özbəkistan və Azərbaycanın birgə layihələr portfeli 4 milyard dollara çatıb

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