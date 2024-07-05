Мирзиёев отбыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу узбекского президента.

В рамках визита Мирзиёев примет участие в неформальном саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в городе Шуша 5-6 июля.

В повестку дня внеочередного саммита на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата" включены вопросы дальнейшего углубления регионального сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в областях "зеленой" энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала.