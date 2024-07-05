О нас

Мирзиёев отбыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ

Мирзиёев отбыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан с рабочим визитом.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 14:34
Мирзиёев отбыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу узбекского президента.

В рамках визита Мирзиёев примет участие в неформальном саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в городе Шуша 5-6 июля.

В повестку дня внеочередного саммита на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата" включены вопросы дальнейшего углубления регионального сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в областях "зеленой" энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana yola düşüb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi