О нас

Мирзиёев: Освобожденные территории Азербайджана создают новые возможности для сотрудничества стран СПЕКА

Мирзиёев: Освобожденные территории Азербайджана создают новые возможности для сотрудничества стран СПЕКА Освобожденные от оккупации территории Азербайджана создают новые возможности для сотрудничества стран СПЕКА.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 14:44
Мирзиёев: Освобожденные территории Азербайджана создают новые возможности для сотрудничества стран СПЕКА

Освобожденные от оккупации территории Азербайджана создают новые возможности для сотрудничества стран СПЕКА.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на проходящем в Баку саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА.

Мирзиёев отметил, что за время председательства Азербайджана в СПЕКА, региональное сотрудничество вышло на новый уровень.

"СПЕКА является действенным механизмом для регионального партнерства в вопросе достижения целей устойчивого развития", - сказал он.

Президент добавил, что есть все возможности для наращивания торгового оборота между странами-участницами программы: "При этом, необходимо ускорить создание Целевого фонда. Фонд должен активно работать с международными институтами, привлекать финансовые ресурсы и грантовые средства. Узбекистан готов внести свой вклад в формирование фонда".

Мирзиёев предложил создать рабочую группу по достижению продовольственной безопасности стран-участниц программы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mirziyoyev: Azerbaijan’s liberated territories creating new opportunities for co-op between SPECA countries
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev: “Azərbaycanın azad edilmiş əraziləri əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır”

Другие новости из категории

Гарибашвили: Грузия и Азербайджан работают над усовершенствованием Среднего коридора
Гарибашвили: Грузия и Азербайджан работают над усовершенствованием Среднего коридора
24 ноября 2023 г. 15:02
Грузинский политолог: Сотрудничество стран СПЕКА и Грузии внесет вклад в безопасность региона
Грузинский политолог: Сотрудничество стран СПЕКА и Грузии внесет вклад в безопасность региона
24 ноября 2023 г. 15:00
Президент: Азербайджан и Кыргызстан всегда поддержат друг друга
Президент: Азербайджан и Кыргызстан всегда поддержат друг друга
24 ноября 2023 г. 15:00
Рахмон: При председательстве Азербайджана удалось добиться успеха в вопросе создания трастового фонда СПЕКА
Рахмон: При председательстве Азербайджана удалось добиться успеха в вопросе создания трастового фонда СПЕКА
24 ноября 2023 г. 14:43
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Кыргызстана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с президентом Кыргызстана
24 ноября 2023 г. 14:40
Рахмон: Таджикистан желает видеть Южный Кавказ стабильным и процветающим регионом
Рахмон: Таджикистан желает видеть Южный Кавказ стабильным и процветающим регионом
24 ноября 2023 г. 14:22
Жапаров: Страны СПЕКА достигли значительных успехов в вопросе обеспечения экономической стабильности
Жапаров: Страны СПЕКА достигли значительных успехов в вопросе обеспечения экономической стабильности
24 ноября 2023 г. 14:19
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан готов продолжить сотрудничество в рамках Север-Юг
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан готов продолжить сотрудничество в рамках "Север-Юг"
24 ноября 2023 г. 14:10
Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 14:05
Шавкат Мирзиеёв пригласил Ильхама Алиева принять участие в саммите ЦA-Совет сотрудничества государств Залива
Шавкат Мирзиеёв пригласил Ильхама Алиева принять участие в саммите ЦA-Совет сотрудничества государств Залива
24 ноября 2023 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi