Мирзиёев: Освобожденные территории Азербайджана создают новые возможности для сотрудничества стран СПЕКА

Освобожденные от оккупации территории Азербайджана создают новые возможности для сотрудничества стран СПЕКА.
Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на проходящем в Баку саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА.
Мирзиёев отметил, что за время председательства Азербайджана в СПЕКА, региональное сотрудничество вышло на новый уровень.
"СПЕКА является действенным механизмом для регионального партнерства в вопросе достижения целей устойчивого развития", - сказал он.
Президент добавил, что есть все возможности для наращивания торгового оборота между странами-участницами программы: "При этом, необходимо ускорить создание Целевого фонда. Фонд должен активно работать с международными институтами, привлекать финансовые ресурсы и грантовые средства. Узбекистан готов внести свой вклад в формирование фонда".
Мирзиёев предложил создать рабочую группу по достижению продовольственной безопасности стран-участниц программы.