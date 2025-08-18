Мирзиёев: Азербайджан выступает стратегическим мостом между Центральной Азией и Европой

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Азербайджан выступает стратегическим мостом между Центральной Азией и Европой.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, об этом он заявил в своем сегодняшнем послании участникам встречи высокого уровня "Узбекистан, Азербайджан и Европа - сотрудничество ради общего развития".

По словам Мирзиёева, форум предоставляет уникальную возможность представить миру Центральную Азию, обсудить процессы консолидации и сотрудничества, а также укрепление межрегиональной взаимосвязанности.

Он отметил значительный потенциал Узбекистана и Азербайджана, который может быть использован в большей степени.

Мирзиёев подчеркнул активное развитие азербайджано-узбекских отношений в духе взаимного доверия и поддержки.

"Хочу особо отметить, что Азербайджан выступает в качестве стратегического моста, соединяющего Центральную Азию и Европу. Мы высоко ценим готовность Президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в развитии новых обще-региональных процессов и его усилия по укреплению взаимодействия Южного Кавказа и Центральной Азии. Пользуясь случаем, еще раз искренне поздравляем дружественный народ Азербайджана с огромным историческим достижением - недавним подписанием в Вашингтоне при посредничестве США трехсторонней Совместной декларации с Арменией", - заявил он.