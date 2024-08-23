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Мирзиёев: Азербайджан - важный стратегический партнер и союзник Узбекистана

Мирзиёев: Азербайджан - важный стратегический партнер и союзник Узбекистана Азербайджан наш важный, стратегический партнер и наш союзник.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 12:51
Мирзиёев: Азербайджан - важный стратегический партнер и союзник Узбекистана

Азербайджан является важным стратегическим партнером и союзником Узбекистана, это доказывает и подписанный в ходе визита договор о союзнических отношениях.

Как передает Report, об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал в выступлении на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

"Мы сегодня сделали историю, и она будет воплощаться на благо двух близких народов Азербайджана и Узбекистана", - заявил Мирзиёев.

Мирзиёев также назвал нынешний визит Ильхама Алиева в Узбекистан историческим.

"Хочу с особым удовлетворением отметить, что государственный визит президента Азербайджана в Узбекистан является историческим событием для развития наших многовековых дружеских отношений. Сегодня мы с уважаем Ильхамом Гейдаровичем подписали договор о союзнических отношениях. Этот документ знаменует начало новой главы укрепления межгосударственного взаимодействия", - заявил он.

По его словам, тем самым была подтверждена твердая приверженность курсу всесторонне развивать многоплановое партнерство между двумя странами.

Он отметил, что Узбекистан мало с кем имеет союзнические отношения, но ни с одной страной до сих пор еще не был подписан такой договор за столь короткий период времени.

"Нас связывают общие исторические корни, многовековая дружба. У нас одна религия, схожая культура и традиции. Все это служит прочным фундаментом для всестороннего сотрудничества. Сегодня мы подробно обсудили весь спектр наших многогранных отношений..., договорились оказывать поддержку на многосторонних платформах", - сказал он.

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Версия на английском языке Mirziyoyev: Azerbaijan important strategic partner, ally of Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Mirziyoyev: Azərbaycan Özbəkistanın mühüm strateji tərəfdaşı və müttəfiqidir

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