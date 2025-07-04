Мирзиеёв предложил провести встречу министров торговли стран ОЭС в Ташкенте

Мирзиеёв предложил провести встречу министров и глав транспортных организаций ОЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв предложил провести встречу министров торговли стран ОЭС в Ташкенте.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом президент Мирзиеёв заявил на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

По его словам, подобная встреча поспособствует развитию торгово-экономических связей между странами.

"В настоящее время уровень товарооборота между государствами-членами остается низким. Чтобы обсудить пути развития стратегического взаимодействия в этой сфере мы предлагаем провести встречу министров торговли государств-членов ОЭС в Ташкенте", - сказал он.

Узбекский лидер также предложил выбрать президента Азербайджана Ильхама Алиева председателем 17-го саммита ОЭС.