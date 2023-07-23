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Мировые СМИ проявляют особый интерес к выступлению Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме

Мировые СМИ проявляют особый интерес к выступлению Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме, тема которого - "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", продолжает находиться в центре внимания мировых СМИ.
Внешняя политика
23 июля 2023 г. 20:05
Мировые СМИ проявляют особый интерес к выступлению Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме, тема которого - "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", продолжает находиться в центре внимания мировых СМИ.

Как передает Report, американские агентство The Associated Press США и новостной портал New York Insider опубликовали статьи о главной цели Шушинского глобального медиафорума, также осветив ключевые моменты выступления на нем Президента Ильхама Алиева. В статьях отмечено, что Форум собрал специалистов медиа и официальных лиц страны, а также представителей гражданского общества и экспертов со всего мира, которые обсуждают влияние 4-й Промышленной революции на медиаиндустрию.

В публикациях говорится об основных темах, которые затронул в своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в числе которых – прогресс в сфере новых медиа в Азербайджане и стратегическое значение страны в регионе. В них указывается, что глава государства отметил стремительное развитие медиа благодаря широкому внедрению передовых технологий и цифровизации, что побуждает к переосмыслению бизнес-моделей как местными, так и международными СМИ, а также остановился на осуществляемых в Азербайджане реформах в области медиа, которые способствуют адаптации СМИ к современным международным стандартам и требованиям.

В статье под заголовком "Шушинский глобальный медиафорум: вдохновляющее единство мировых медиалидеров", опубликованной в британской газете Daily Trends, сообщается, что цель мероприятия - проанализировать глобальные медиатенденции, укрепить потенциал национальных СМИ, развить международное сотрудничество и изучить вызовы и возможности медиасектора, связанные с четвертой промышленной революцией. Газета также уделяет внимание высказываниям Президента Ильхама Алиева по таким основным темам, как прогресс в области новых медиа и стратегическое значение Азербайджана в регионе.

Основные тезисы выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на форуме были опубликованы и влиятельными СМИ Румынии, в том числе национальным информационным агентством AGERPRES, новостными порталами Ziare Live, Agerpres, news24hours и в газете Ultima ora. В них рассказывается, что в рамках Форума, проходящего в культурной столице Азербайджана Шуше, Президент Ильхам Алиев встретился с гостями, представляющими медиаструктуры из 49 стран, отмечается, что Президент Азербайджана подчеркнул важность стабилизации ситуации, достижения прочного мира и обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

В статьях сообщается, что Президент Азербайджана, выступая на встрече с участниками мероприятия, отметил, что независимость средств массовой информации в стране является одним из важнейших условий для развития общества. СМИ обращают особое внимание на слова главы государства, который сказал: "Внутри страны какой-либо опасности нет, страна стабильна, уровень солидарности в обществе высок как никогда, экономическое развитие страны идет очень впечатляюще. Экономика Азербайджана самодостаточна. Мы самодостаточны за счет собственных ресурсов и осуществляем хорошее управление".

Пакистанский информационный портал DND также обратил внимание на основные моменты выступления Президента Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме. Отмечается, что Президент Ильхам Алиев в искренней беседе с представителями иностранных СМИ, которая длилась более трех часов, рассказал о политической, административной и внешнеполитической философии, которая принесла Азербайджану под его руководством исключительный экономический рост, социально-политическую стабильность, оборонную мощь и стратегические успехи.

Албанское издание Agjencia Telegrafike Shqiptare информирует читателей о заявлении на форуме Президента Ильхама Алиева относительно ситуации после Второй Карабахской войны, сообщается, что глава государства особо остановился на укреплении отношений между Азербайджаном и Турцией после Победы во Второй Карабахской войне и подписании знаменитой Шушинской декларации. Издание также приводит слова Президента Азербайджана о его личной дружбе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: «Я думаю, моя личная дружба с Президентом Эрдоганом известна не только региональному, но и всему мировому сообществу. И это действительно важный фактор регионального развития и региональной стабильности».

Шушинский глобальный медиафорум находится в центре внимания и российских средств массовой информации. В новостях, опубликованных государственным информационным агентством Российской Федерации ТАСС, а также размещенных на портале "Вестник Кавказа", приводится мнение Президента Ильхама Алиева о российско-азербайджанских отношениях и о том, что Азербайджан может стать площадкой для переговоров о восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном. Отмечается заявление главы государства о том, что отношения с Москвой находятся на уровне стратегического партнерства и приносят конкретные результаты.

Грузинский сайт 1tv.ge уделил особое внимание сообщению Президента Ильхама Алиева об успешной реализации подписанного между Грузией, Азербайджаном, Румынией и Венгрией соглашения о прокладке стратегического подводного электрического кабеля по дну Черного моря, а также высказываниям главы государства на Шушинском глобальном медиафоруме о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, развитии региона Южного Кавказа.

Материал, опубликованный индийским новостным порталом BusinessLand, посвящен ответам Президента Ильхама Алиева на вопросы о Победе Азербайджана в Карабахской войне, освобожденных от оккупации территориях и послевоенном периоде, которые прозвучали среди многих других в ходе трехчасовой встречи. Публикация доводит до внимания читателей следующее заявление Президента Ильхама Алиева: «По прошествии почти трех лет после окончания Второй Карабахской войны, мы все чаще слышим очень прямолинейные заявления о том, что Карабах – это Азербайджан. Если бы это было так во времена оккупации, то, наверное, Вторая Карабахская война не началась бы. Но, к сожалению, за все эти годы, за 28 лет переговоров под эгидой Минской группы не только не удалось достичь хоть какого-то результата, но и фактически выработать формулу, которую следовало бы взять за основу урегулирования».

Шушинский глобальный медиафорум также находится в центре внимания средств массовой информации Молдовы. В статьях, размещенных на сайтах Noi.md и Yam News, приводится мнение Президента Ильхама Алиева о том, что региональное развитие зависит от улучшения отношений между Азербайджаном и Арменией: "Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, добиться прочного мира и обеспечить безопасность. В будущем роль Турции в глобальных вопросах, особенно в нашем регионе, очень значима и важна. Она играет стабилизирующую роль. Политика Турции заключается в обеспечении региональной безопасности и региональной стабильности, развитии. Эта роль очень высоко оценивается как в Азербайджане, так и за его пределами".

Узбекский информационный портал Daryo опубликовал высказывания Президента Азербайджана о факторах, имеющих значение для развития Южного Кавказа. В этом контексте особо подчеркнуто заявление главы государства о том, что Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией.

На сайте египетского информационного агентства MENA и в авторитетной газете «Аль-Ахрам» опубликована статья под заголовком "Президент Ильхам Алиев заявил, что развитие территорий, освобожденных от оккупации, является приоритетной задачей". В ней отмечается, что глава Азербайджанского государства, отвечая на вопросы журналистов из разных стран мира, принимающих участие в Шушинском глобальном медиафоруме, сказал, что его страна, много лет страдавшая от оккупации, хочет добиться мира и развития.

В статье говорится, что Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопрос корреспондента Ближневосточного новостного агентства MENA Маджида Шалки о минной угрозе, сообщил, что уже после окончания войны в результате подрыва на минах на освобожденных территориях погибли или получили серьезные ранения более трехсот человек, и подчеркнул, что это является военным преступлением, а Армения, не представляющая карту минных полей, продолжает террор против Азербайджана.

В материалах, опубликованных новостными порталами Belbaladi и Əl Hərir, отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме, говорил о важной роли, которую средства массовой информации играют в просвещении людей и решении их проблем. Глава государства также подчеркнул важную роль социальных медиа наряду с традиционными СМИ.

Читатели арабских стран проинформированы о том, что на Шушинском глобальном медиафоруме Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул серьезные глобальные и региональные вопросы. Сообщается, что Президент рассказал о том, что Турции находилась рядом с Азербайджаном во время Второй Карабахской войны, об отношениях официального Баку с Москвой, успешном председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения, реалиях, сложившихся в регионе после Победы Азербайджана в Карабахской войне, минном терроре со стороны Армении, а также о мирном процессе. В публикациях обращается внимание на заявление Президента Ильхама Алиева, который подчеркнул, что, если Армения откажется от каких-либо территориальных притязаний к Азербайджану, вполне возможно, что мирное соглашение будет подписано до конца этого года, и приводится его мнение по этому вопросу: "Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем".

В материалах, опубликованных в канадском издании Digital Journal, французском France11, испанском Informe Espana, белорусском SB-BY, а также других зарубежных СМИ, отмечается, что на Шушинском глобальном медиафоруме поднимаются важные глобальные и региональные вопросы. В них говорится о значении Шушинского глобального медиафорума, в котором принимают участие более 150 гостей из 49 стран. Особое внимание уделяется участию в форуме Президента Азербайджана и выступлению главы государства на церемонии открытия этого престижного мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya mediası Prezident İlham Əliyevin Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışına xüsusi maraq göstərir

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