Мировое сообщество должно заставить Армению реализовать проект Зангезурского коридора - ОБРАЩЕНИЕ

Мировое сообщество должно заставить Армению реализовать проект Зангезурского коридора.

Мировое сообщество должно заставить Армению реализовать проект Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении к мировому сообществу неправительственных организаций (НПО), действующих в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджанской Республики.

"Жители Нахчывана, более 30 лет живущие в условиях блокады, надеются на то, чтобы через Зангезурский коридор была налажена сухопутная связь с другими регионами Азербайджана, открылись коммуникации в регионе. Зангезурский коридор должен быть открыт, блокада должна быть снята. Как может быть так, что правительство Азербайджана создает возможности связи для проживающих в Карабахе армян через Лачинскую дорогу, а также предлагает дорогу Агдам-Ханкенди, но Армения не позволяет жителям Нахчывана пройти в другую часть Азербайджана, даже по гуманитарным соображениям. Мы требуем, чтобы мировое сообщество заставило Армению реализовать проект Зангезурского коридора!

Мы часто наблюдаем, что Международный Комитет Красного Креста осуществляет перевозки через Лачинскую дорогу на гуманитарной основе. Мы также призываем Международный Комитет Красного Креста обеспечить связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой", - говорится в обращении.