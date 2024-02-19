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Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне

Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне Отношения между Азербайджаном и Сербией продолжают оставаться на высоком уровне.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 14:31
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне

Отношения между Азербайджаном и Сербией находятся на высоком уровне и так будет продолжаться и дальше.

Об этом Report рассказал сербский политолог Мирко Даутович.

По словам политолога, между Белградом и Баку наблюдается тенденция роста сотрудничества в разных секторах, в первую очередь – в области энергетики и безопасности.

Даутович отметил, что после подписания контракта на поставку азербайджанского газа в ноябре 2023 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сербию, где в городе Ниш состоялось открытие газового интерконнектора Сербия-Болгария, по которому будет поставляться газ с Каспия.

Также политолог напомнил, что в тот же день президент Алиев побывал на демонстрации беспилотных летательных аппаратов, систем борьбы с дронами и другой боевой техникой сербского производства, а также показательных выступлений специальных парашютных подразделений Сербии.

"В первый день февраля 2024 года оборонные ведомства двух стран подписали соглашение о военном сотрудничестве. Это говорит о том, что помимо энергетики, военная дипломатия между нашими странами находится на развитом уровне", - сказал он.

Политолог подытожил, что Баку и Белград всегда придерживались единого мнения по вопросам территориальной целостности, напомнив о поддержке Сербии со стороны Азербайджана в Совете Европы.

"В апреле 2023 года была проведена активная кампания за вступление Косово в СЕ. Азербайджан, являясь влиятельным членом СЕ поддержал Сербию, проголосовав против вступления Косово", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyalı politoloq: Azərbaycanla Serbiya arasında münasibətlər yüksək səviyyədədir
Версия на английском языке Mirko Dautovic: Azerbaijan-Serbia relations remain at high level

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