Минюст Грузии: членство Азербайджана в Открытом правительстве важно

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани отправилась в Азербайджан и намерена обсудить вопросы, связанные с возвращением Баку в международную организацию Открытое правительство (OGP).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Минюста Грузии.

Азербайджан вышел из Открытого правительства в мае 2016 года на глобальном саммите в Кейптауне.

"Для Грузии, как исполняющей обязанности председателя OGP в текущем году, крайне важно, чтобы Азербайджан — стратегический партнер Грузии и соседняя страна, вернула себе полноправное членство в Открытом правительстве", — сказано в сообщении.

В рамках визита в Азербайджан Тея Цулукиани планирует провести встречу с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и со своим коллегой Фикретом Мамедовым. Глава грузинского Минюста намерена навестить и Милли Меджлис (парламент).