МИД: Мины, установленные Арменией, продолжают представлять угрозу гражданскому населению
МИД: Мины, установленные Арменией, продолжают представлять угрозу гражданскому населениюНаземные мины, установленные Арменией, продолжают представлять угрозу ни в чем не повинному гражданскому населению.
Наземные мины, установленные Арменией, продолжают представлять угрозу ни в чем не повинному гражданскому населению.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Еще один мирный житель подорвался на мине, в результате чего число жертв мин с 2020 года достигло 342, - отмечает внешнеполитическое ведомство. - Все должны оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точную карту мин".
Landmines, indiscriminately deployed by Armenia, are continuing to pose a threat to innocent civilians.
Yet another civilian was hit by a landmine, raising the number of victims to since 2020.