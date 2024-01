МИД: Мины, установленные Арменией, продолжают представлять угрозу гражданскому населению

Наземные мины, установленные Арменией, продолжают представлять угрозу ни в чем не повинному гражданскому населению.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.

"Еще один мирный житель подорвался на мине, в результате чего число жертв мин с 2020 года достигло 342, - отмечает внешнеполитическое ведомство. - Все должны оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точную карту мин".