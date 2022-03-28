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Минуло 30 лет с установления дипотношений между Азербайджаном и Филиппинами

Минуло 30 лет с установления дипотношений между Азербайджаном и Филиппинами Минуло 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Филиппинами.
Внешняя политика
28 марта 2022 г. 11:26
Минуло 30 лет с установления дипотношений между Азербайджаном и Филиппинами

Минуло 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Филиппинами.

Как сообщает Report, в связи с этим Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в Twitter.

"Сегодня 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Филиппинами. Передаем наилучшие пожелания правительству и народу Филиппин по этому случаю. С нетерпением ждем дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами", - говорится в публикации министерства.

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Версия на английском языке 30 years pass since Azerbaijan-Philippines established diplomatic relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Filippin arasında diplomatik əlaqələrin yaradılmasından 30 il ötür

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