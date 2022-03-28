Минуло 30 лет с установления дипотношений между Азербайджаном и Филиппинами

Минуло 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Филиппинами.

Минуло 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Филиппинами.

Как сообщает Report, в связи с этим Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией в Twitter.

"Сегодня 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Филиппинами. Передаем наилучшие пожелания правительству и народу Филиппин по этому случаю. С нетерпением ждем дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами", - говорится в публикации министерства.