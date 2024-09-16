Минторг Пакистана: Новые торговые соглашения с Азербайджаном придадут импульс развитию партнерства

Подписанные в июле текущего года соглашения о транзитной и преференциальной торговле между Азербайджаном и Пакистаном придадут новый импульс развитию торгового партнерства между двумя странами

Подписанные в июле текущего года соглашения о транзитной и преференциальной торговле между Азербайджаном и Пакистаном придадут новый импульс развитию торгового партнерства между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом федеральный министр торговли Пакистана Джавад Пол заявил на Азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

"Считаю, что данные соглашения - это значимый момент в истории нашего сотрудничества, они придадут дополнительный импульс развитию торгового партнерства между нашими братскими странами. Соглашения сделают рынки более доступными для экспортеров, импортеров, перевозчиков и инвесторов. От этого выиграют не только наши страны, но и регион в целом", - сказал Пол.

По его словам, Азербайджан и Пакистан обладают значительным потенциалом для еще большего развития торговли. Сегодняшний форум является важной инициативой, призванной объединить предпринимателей из различных секторов с обеих сторон, подчеркнул он.

Министр также добавил, что Пакистан придает огромное значение развитию многопланового сотрудничества с Азербайджаном.