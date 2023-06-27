Минспорта РФ: отрадно, что конференция MINEPS проходит в год 100-летия Гейдара Алиева

Отрадно, что конференция MINEPS проходит в год 100-летия Гейдара Алиева.

Отрадно, что конференция MINEPS проходит в год 100-летия Гейдара Алиева.

Как передает Report , об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин в ходе выступления на министерской встрече в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

"Сегодняшняя конференция особо значима для нас. Спорт объединяет нас, это сильный инструмент для взаимодействия", - сказал он.

Министр спорта РФ отметил, что ЮНЕСКО, как международный орган, должен способствовать взаимному сотрудничеству стран в сфере спорта.

По его словам, Россия одной из первых поддержала инициативу Fit for life и внесла средства для ее реализации.

Глава Минспорта добавил, что для России в сфере спорта не существует "вражеских стран" и она готова к сотрудничеству с заинтересованными сторонами.