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Минспорта РФ: отрадно, что конференция MINEPS проходит в год 100-летия Гейдара Алиева

Минспорта РФ: отрадно, что конференция MINEPS проходит в год 100-летия Гейдара Алиева Отрадно, что конференция MINEPS проходит в год 100-летия Гейдара Алиева.
Внешняя политика
27 июня 2023 г. 18:43
Минспорта РФ: отрадно, что конференция MINEPS проходит в год 100-летия Гейдара Алиева

Отрадно, что конференция MINEPS проходит в год 100-летия Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин в ходе выступления на министерской встрече в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

"Сегодняшняя конференция особо значима для нас. Спорт объединяет нас, это сильный инструмент для взаимодействия", - сказал он.

Министр спорта РФ отметил, что ЮНЕСКО, как международный орган, должен способствовать взаимному сотрудничеству стран в сфере спорта.

По его словам, Россия одной из первых поддержала инициативу Fit for life и внесла средства для ее реализации.

Глава Минспорта добавил, что для России в сфере спорта не существует "вражеских стран" и она готова к сотрудничеству с заинтересованными сторонами.

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