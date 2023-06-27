Минспорта РФ: отрадно, что конференция MINEPS проходит в год 100-летия Гейдара Алиева

Отрадно, что конференция MINEPS проходит в год 100-летия Гейдара Алиева.
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"Сегодняшняя конференция особо значима для нас. Спорт объединяет нас, это сильный инструмент для взаимодействия", - сказал он.
Министр спорта РФ отметил, что ЮНЕСКО, как международный орган, должен способствовать взаимному сотрудничеству стран в сфере спорта.
По его словам, Россия одной из первых поддержала инициативу Fit for life и внесла средства для ее реализации.
Глава Минспорта добавил, что для России в сфере спорта не существует "вражеских стран" и она готова к сотрудничеству с заинтересованными сторонами.