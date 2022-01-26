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Минразвития Польши: Придаем большое значение отношениям с Азербайджаном

Минразвития Польши: Придаем большое значение отношениям с Азербайджаном Заместитель министра развития и технологий Польши, председатель польско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Гжегож Пеховяк обсудил с послом Азербайджана в Польше Наргиз Гурбановой вопросы углубления экономическог
Внешняя политика
26 января 2022 г. 17:45
Минразвития Польши: Придаем большое значение отношениям с Азербайджаном

Заместитель министра развития и технологий Польши, председатель польско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Гжегож Пеховяк обсудил с послом Азербайджана в Польше Наргиз Гурбановой вопросы углубления экономического сотрудничества и взаимной торговли между странами.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства развития и технологий Польши.

"В министерстве развития и технологий мы придаем большое значение отношениям с Азербайджаном, который является для нас важным и перспективным партнером, наши взаимоотношения традиционно очень хорошие", - отметили в ведомстве.

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Версия на английском языке Polish Development Ministry: We attach great importance to relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Polşa hökuməti: "Azərbaycanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət veririk"

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