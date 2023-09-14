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Минобороны: Турция призывает Армению поддержать мирные инициативы Азербайджана

Минобороны: Турция призывает Армению поддержать мирные инициативы Азербайджана Турция призывает Армению поддержать мирные инициативы Азербайджана для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 13:52
Минобороны: Турция призывает Армению поддержать мирные инициативы Азербайджана

Турция призывает Армению поддержать мирные инициативы Азербайджана для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом на еженедельном брифинге сообщил глава пресс-службы Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк.

По его словам, Турция продолжает прилагать усилия для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

”Мы продолжим поддерживать азербайджанских собратьев в их справедливой борьбе", - отметил З.Актюрк.

Представитель ведомства также отметил, что Турция продолжает оказывать поддержку Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных от оккупации территорий.

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Версия на английском языке Turkish MoD calls on Armenia to support Azerbaijan's peace initiatives
Версия на азербайджанском языке Türkiyə MN Ermənistanı Azərbaycanın sülh təşəbbüslərini dəstəkləməyə çağırıb

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