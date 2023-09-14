Минобороны: Турция призывает Армению поддержать мирные инициативы Азербайджана

Турция призывает Армению поддержать мирные инициативы Азербайджана для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Турция призывает Армению поддержать мирные инициативы Азербайджана для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом на еженедельном брифинге сообщил глава пресс-службы Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк.

По его словам, Турция продолжает прилагать усилия для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

”Мы продолжим поддерживать азербайджанских собратьев в их справедливой борьбе", - отметил З.Актюрк.

Представитель ведомства также отметил, что Турция продолжает оказывать поддержку Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных от оккупации территорий.