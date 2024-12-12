Минобороны Турции: С уважением чтим память Гейдара Алиева

Министерство национальной обороны Турции с уважением чтит память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в 21-ю годовщину его смерти.

Министерство национальной обороны Турции с уважением чтит память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в 21-ю годовщину его смерти.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ведомства Зеки Актюрк.

Актюрк подчеркнул, что Гейдар Алиев укрепил единство народов двух братских стран под лозунгом "Одна нация, два государства".

Он также отметил, что Вооруженные силы Турции продолжают поддерживать справедливую борьбу братских, дружественных и союзных стран, в том числе Азербайджана.