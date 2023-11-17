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Минобороны Турции: Продолжим быть рядом с Азербайджаном

Минобороны Турции: Продолжим быть рядом с Азербайджаном В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что всегда готовы быть рядом с Азербайджаном.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 14:48
Минобороны Турции: Продолжим быть рядом с Азербайджаном

В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что всегда готовы быть рядом с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительной публикации министерства в социальной сети "Х" по случаю 17 Ноября - Дня национального возрождения в Азербайджане.

"Наши азербайджанские братья, которые 35 лет назад отстаивали свою независимость, с тем же рвением освободили Карабах. Поздравляем с Днем национального возрождения наших братьев, мощь которых растет день ото дня", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Turkish Ministry of Defense: We will continue to be by Azerbaijan's side
Версия на азербайджанском языке Türkiyə MN: “Azərbaycanla birlikdə olmağa davam edəcəyik”

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