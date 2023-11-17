Минобороны Турции: Продолжим быть рядом с Азербайджаном

В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что всегда готовы быть рядом с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом говорится в поздравительной публикации министерства в социальной сети "Х" по случаю 17 Ноября - Дня национального возрождения в Азербайджане.
"Наши азербайджанские братья, которые 35 лет назад отстаивали свою независимость, с тем же рвением освободили Карабах. Поздравляем с Днем национального возрождения наших братьев, мощь которых растет день ото дня", - отмечается в публикации.
35 yıl önce millî diriliş ruhuyla bağımsızlığa yürüyen Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz, bugün de aynı bilinç ve ruhla Karabağ'ı işgalden kurtardı. Her geçen gün gücüne güç katan can kardeşlerimizin Millî Diriliş Günü'nü kutluyor, "Tek Millet, İki Devlet" şiarıyla her daim bir ve… pic.twitter.com/jAmAULKI4C