Минобороны Турции: Продолжим быть рядом с Азербайджаном

В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что всегда готовы быть рядом с Азербайджаном.

В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что всегда готовы быть рядом с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительной публикации министерства в социальной сети "Х" по случаю 17 Ноября - Дня национального возрождения в Азербайджане.

"Наши азербайджанские братья, которые 35 лет назад отстаивали свою независимость, с тем же рвением освободили Карабах. Поздравляем с Днем национального возрождения наших братьев, мощь которых растет день ото дня", - отмечается в публикации.