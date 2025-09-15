Минобороны Турции поздравило Азербайджан с 107-й годовщиной освобождения Баку
Внешняя политика
- 15 сентября, 2025
- 11:27
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с 107-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице министерства в соцсети X.
"Поздравляем с 107-й годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации. С благодарностью и уважением вспоминаем Нури Пашу Киллигиля, а также шехидов и гази Кавказской исламской армии под его командованием. Искренне поздравляем наших азербайджанских братьев с этим знаменательным днем", – отмечено в сообщении.
