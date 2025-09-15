Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с 107-й годовщиной освобождения Баку

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 11:27
    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с 107-й годовщиной освобождения Баку

    Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с 107-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

    Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице министерства в соцсети X.

    "Поздравляем с 107-й годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации. С благодарностью и уважением вспоминаем Нури Пашу Киллигиля, а также шехидов и гази Кавказской исламской армии под его командованием. Искренне поздравляем наших азербайджанских братьев с этим знаменательным днем", – отмечено в сообщении.

    Турция Минобороны поздравление Баку
    Türkiyə MN: Azərbaycanla bir yumruq kimi qalmağa davam edəcəyik

    Последние новости

    12:35

    В Казахстане усилят меры в сфере кибербезопасности

    Другие страны
    12:33

    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:32

    Девять человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску

    Другие страны
    12:32

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    ИКТ
    12:29

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 7%

    Бизнес
    12:26

    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Внутренняя политика
    12:26

    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Внешняя политика
    12:19

    В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организациях

    Бизнес
    12:17

    Джонни Херберт: Ферстаппен может повторить успех Монцы на улицах Баку

    Формула 1
    Лента новостей