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Минобороны Турции: Карабахская победа показала, насколько силен дух возрождения

Минобороны Турции: Карабахская победа показала, насколько силен дух возрождения "Спустя 32 года азербайджанские братья одержали великую победу в Карабахе и показали, насколько силен дух возрождения".
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 13:02
Минобороны Турции: Карабахская победа показала, насколько силен дух возрождения

"Спустя 32 года азербайджанские братья одержали великую победу в Карабахе и показали, насколько силен дух возрождения".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в Twitter, посвященной 17 ноября - Дню национального возрождения Азербайджана.

"День национального возрождения, инициированный братским народом Азербайджана 34 года назад, стал поворотным пунктом движения за независимость.

Мы поздравляем наших азербайджанских братьев с 17 ноября - Днем национального возрождения. Мы и впредь будем вместе с нашими братьями, руководствуясь принципом "один народ - два государства", - отмечается в тексте.

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Версия на английском языке Turkish MoD: Karabakh victory shows strength of revival spirit of Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Türkiyə MN: "Qarabağ zəfəri azərbaycanlı qardaşlarımızda dirçəliş ruhunun nə qədər güclü olduğunu göstərdi"

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