Минобороны Турции: Карабахская победа показала, насколько силен дух возрождения

"Спустя 32 года азербайджанские братья одержали великую победу в Карабахе и показали, насколько силен дух возрождения".

"Спустя 32 года азербайджанские братья одержали великую победу в Карабахе и показали, насколько силен дух возрождения".

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в Twitter, посвященной 17 ноября - Дню национального возрождения Азербайджана.

"День национального возрождения, инициированный братским народом Азербайджана 34 года назад, стал поворотным пунктом движения за независимость.

Мы поздравляем наших азербайджанских братьев с 17 ноября - Днем национального возрождения. Мы и впредь будем вместе с нашими братьями, руководствуясь принципом "один народ - два государства", - отмечается в тексте.