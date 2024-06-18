Минобороны: Режим Макрона препятствует обеспечению устойчивого мира в регионе

Режим Макрона, проводящий политику милитаризации и геополитических интриг в регионе Южного Кавказа, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению устойчивого мира в регионе.

Режим Макрона, проводящий политику милитаризации и геополитических интриг в регионе Южного Кавказа, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению устойчивого мира в регионе.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что нынешнее руководство Франции, оставшееся вне нормализации и региональных процессов из-за своей деструктивной и предвзятой политики, не может простить этого Азербайджану и поэтому продолжает свою подрывную политику.

"Перевооружение Армении, имеющей опыт совершения кровавой военной агрессии, со стороны являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН Франции и поддержка политики реваншизма руководства Армении, помимо политической безответственности, также ведет к новой войне", - подчеркнули в Минобороны.