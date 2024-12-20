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Минобороны: Армения целенаправленно атаковала гражданское население во время Отечественной войны

Минобороны: Армения целенаправленно атаковала гражданское население во время Отечественной войны 10:30
Внешняя политика
20 декабря 2024 г. 10:59
Минобороны: Армения целенаправленно атаковала гражданское население во время Отечественной войны

Армения нарушая международное гуманитарное право, целенаправленно атаковала гражданское население во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства обороны Селим Ахмедов во время выступления на семинаре, приуроченном к 75-летию Женевских конвенций в Баку.

Он отметил, что в результате ракетных ударов Армении по городам Гяндже и Барде был нанесен серьезный ущерб гражданскому населению и объектам:

"В результате ракетного удара Армении по Гяндже были ранены 174 человека. Из них 61 мужчина, 66 женщин и 47 детей. В результате атаки на Барду погибли 29 человек, из которых 19 мужчин, восемь женщин и двое детей. Во время этой атаки серьезные ранения получили 112 человек, из них 71 мужчина, 26 женщин и 15 детей. Все это факты".

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Версия на английском языке MoD official: Armenia targeted civilian population during Second Karabakh War
Версия на азербайджанском языке MN rəsmisi: Ermənistan İkinci Qarabağ müharibəsində mülki əhalini hədəfə alıb

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