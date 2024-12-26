Минниханов направил письмо с соболезнованиями Ильхаму Алиеву

Минниханов направил письмо с соболезнованиями Ильхаму Алиеву

Глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов выразил соболезнование президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью граждан при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Как передает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

С глубоким прискорбием восприняли в Республике Татарстан известие о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года.

Прошу передать соболезнования семьям, потерявших своих близких, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с братским народом Азербайджанской Республики".