Минниханов направил письмо с соболезнованиями Ильхаму Алиеву

Глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов выразил соболезнование президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью граждан при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане.
Как передает Report, в письме с соболезнованиями говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
С глубоким прискорбием восприняли в Республике Татарстан известие о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года.
Прошу передать соболезнования семьям, потерявших своих близких, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с братским народом Азербайджанской Республики".