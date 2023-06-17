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Минниханов: Надеемся на развитие многогранного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном

Минниханов: Надеемся на развитие многогранного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном "Надеемся на неуклонное развитие многогранного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном в рамках российско-азербайджанских отношений".
Внешняя политика
17 июня 2023 г. 13:20
Минниханов: Надеемся на развитие многогранного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном

"Надеемся на неуклонное развитие многогранного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном в рамках российско-азербайджанских отношений".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени жителей Республики Татарстан и от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю 105-й годовщины провозглашения Азербайджанской Демократической Республики. Искренне желаем Вам, братскому народу Азербайджана неизменных успехов на пути созидания во имя всестороннего развития родной страны, укрепления ее экономической мощи и международного авторитета. Пусть опыт и идеи основателей Азербайджанской государственности и впредь служат сплочению общества, вдохновляют граждан страны на большие свершения, будут опорой в формировании уверенного и благополучного будущего Азербайджанской Республики.

Надеемся на неуклонное развитие многогранного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном в рамках российско-азербайджанских отношений. Верим, результаты нашего конструктивного взаимодействия – это важный вклад в упрочение связей меду народами России и Азербайджана, в целом в укрепление всеобщего мира.

С уважением, пожеланиями крепкого здоровья и счастья Вам, Вашим близким и всем жителям Вашей прекрасной страны".

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Minnixanov: "Tatarıstan və Azərbaycan arasında hərtərəfli əməkdaşlığın davamlı inkişafına ümid edirik"

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