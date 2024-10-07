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Министры здравоохранения тюркских стран почтили память Гейдара Алиева

Министры здравоохранения тюркских стран почтили память Гейдара Алиева Министры здравоохранения Организации тюркских государств (ОТГ) почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 18:26
Министры здравоохранения тюркских стран почтили память Гейдара Алиева

Министры здравоохранения Организации тюркских государств (ОТГ) почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщает Report, министры прибыли в Азербайджан для участия в IV заседании министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей ОТГ в Шуше.

Министры возложили цветы и венки к могиле великого лидера, затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

На Аллее шехидов гости почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни за свободу, суверенитет и территориальную целостность страны. Гости также почтили память турецких военных у Мемориала турецким воинам в Баку.

Отметим, в IV заседании в Шуше примут участие генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министры здравоохранения Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турецкой Республики Северного Кипра, а также представитель Венгрии.

Запланирована встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева с генсеком ОТГ и коллегами. По итогам будет принята совместная декларация.

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