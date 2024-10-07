Министры здравоохранения тюркских стран почтили память Гейдара Алиева

Министры здравоохранения Организации тюркских государств (ОТГ) почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку.
Как сообщает Report, министры прибыли в Азербайджан для участия в IV заседании министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей ОТГ в Шуше.
Министры возложили цветы и венки к могиле великого лидера, затем была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.
На Аллее шехидов гости почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни за свободу, суверенитет и территориальную целостность страны. Гости также почтили память турецких военных у Мемориала турецким воинам в Баку.
Отметим, в IV заседании в Шуше примут участие генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министры здравоохранения Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Турецкой Республики Северного Кипра, а также представитель Венгрии.
Запланирована встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева с генсеком ОТГ и коллегами. По итогам будет принята совместная декларация.