Министры стран Тюркского совета обсудят сотрудничество в сфере экономики, образования и транспорта

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Министры экономики четырех стран Тюркского совета обсудят вопросы сотрудничества на встрече в Турции 30 ноября. Об этом заявил Report генеральный секретарь Тюркского совета Рамиль Гасанов.

Как ожидается, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы регионального экономического развития и стоящие на этом пути вызовы.

Также в декабре ожидаются встречи министров образования и транспорта стран Тюркского совета. Встречи пройдут в Кыргызстане, однако точное время проведения пока не известно. Их целью станет подготовка в саммиту глав государств Тюркского совета.

Р. Гасанов также сообщил, что в ближайшее время в Анталии совместно с UNDP будет проведено глобальное Экспо, в работе которого примут участие представители из около 100 стран мира, в том числе Азербайджана.

На мероприятии Азербайджан представят члены правительства, а также представители ASAN Xidmət.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года в Нахчыване. Членами совета являются Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан.