Министры стран ОТГ посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов

8 сентября участники второго заседания министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), посетили Аллею почетног

8 сентября участники второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) посетили Аллею почетного захоронения, почтив память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Участники мероприятия возложили цветы к могиле великого лидера Гейдара Алиева, а также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем они посетили Аллею шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам, а также к памятнику “Вечный огонь”.