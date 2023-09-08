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Министры стран ОТГ посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов

Министры стран ОТГ посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов 8 сентября участники второго заседания министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), посетили Аллею почетног
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 15:00
Министры стран ОТГ посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов

8 сентября участники второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) посетили Аллею почетного захоронения, почтив память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Участники мероприятия возложили цветы к могиле великого лидера Гейдара Алиева, а также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем они посетили Аллею шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам, а также к памятнику “Вечный огонь”.

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Версия на английском языке ФотоOTS ministers visit Alleys of Honor and Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоTDT nazirləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

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