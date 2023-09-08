Министры стран ОТГ посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов

8 сентября участники второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) посетили Аллею почетного захоронения, почтив память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева.
Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.
Участники мероприятия возложили цветы к могиле великого лидера Гейдара Алиева, а также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
Затем они посетили Аллею шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам, а также к памятнику “Вечный огонь”.